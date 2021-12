Drogenhandel: Mann aus Harburg soll ins Gefängnis

Plus Ein Mann aus dem Raum Harburg soll mit Rauschgift gehandelt haben. Deshalb muss er sich vor Gericht verantworten.

Er soll in den Jahren 2019 und 2020 wiederholt mit Drogen gehandelt haben. Deshalb stand ein Mann aus dem Raum Harburg nun vor dem Schöffengericht in Nördlingen. Dieses verurteilte den 31-Jährigen zu einer Haftstrafe.