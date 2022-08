Von der Mutter zum Sohn: Leitung des Posaunenchors Ebermergen wechselt

Plus Birgit Husel legt nach 20 Jahren den Dirigentenstab nieder. Doch für das Ensemble gibt es eine glückliche Nachfolge-Lösung.

Normalerweise sind freitags immer die Proben des Posaunenchores Ebermergen im Gemeindehaus „Arche“. Diesmal aber war es ein besonderer Abend. Nicht nur, dass das alljährliche Sommerfest bei schönstem Sommerwetter stattfand. Es ging auch um Abschied und Neubeginn. Denn der Chor bekam eine neue Leitung. Birgit Husel legte nach über 20 Jahren den Taktstock nieder. Die Führung des Posaunenchors übernimmt ihr Sohn Paul Husel. Er ist bereits seit seiner Jungbläserausbildung Mitglied im Chor und ist momentan dabei, seine Ausbildung zum Staatlich geprüften Ensemble- und Chorleiter in Fachrichtung Klassik, in Dinkelsbühl zu absolvieren.