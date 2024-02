Harburg/Ebermergen

Blitzer auf B25-Auweichstrecken im Raum Harburg

Am Kindergarten in der Meiergasse in Ebermergen wird immer wieder geblitzt.

Von Wolfgang Widemann

Wegen der Sperrung der B25 weichen seit dem 10. Januar viele Verkehrsteilnehmer im Donau-Ries-Kreis auf andere Strecken aus. Im Stadtgebiet von Harburg trifft diese mehrere Orte. Durch Ebermergen rollen viel mehr Autos, in der Mündlinger Straße in der Kernstadt werden viel mehr Lastwagen beobachtet. Das von der Stadt mit der Verkehrsüberwachung beauftragte Kommunalunternehmen hat deshalb vor den Kindergärten in den beiden Orten jeweils in der Tempo-30-Zone geblitzt. Jetzt liegen erste Ergebnisse vor.

Das Radargerät stand beispielsweise am Montag, 15. Januar, je drei Stunden in der Mündlinger Straße in Harburg und in der Meiergasse in Ebermergen. In diesen Zeiträumen wurden nach Auskunft von Sara Stadler, Leiterin des Ordnungsamts der Kommune, insgesamt 90 Geschwindigkeitssünder erwischt. Vor dem Kindergarten in der Meiergasse waren es 52 und in der Mündlinger Straße 38. Dies seien schon ordentliche Zahlen. Jedoch habe es erfreulicherweise so gut wie keine krassen Verstöße gegeben.

