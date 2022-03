Falscher Umgang mit Asche: Kompost gerät in Ebermergen in Brand

In Ebermergen hat ein 64-Jähriger am Mittwoch vermeintlich kalte Asche auf seinen Kompost geschüttet. Am Freitagmorgen musste dann die Feuerwehr anrücken.

Die falsche Entsorgung von vermeintlich kalter Asche hat in Ebermergen am Freitagmorgen für einen Feuerwehreinsatz gesorgt. Laut der Polizei Donauwörth hat ein 64-Jähriger am Mittwochabend vermeintlich erkaltete Asche auf seinem Komposthaufen in der Kleingartenanlage am Reuthenberg geschüttet. Da die Asche offenbar noch nicht abgekühlt war, entzündete sich in der Folgezeit der Haufen. Dies bemerkte ein Bewohner des Nachbargrundstücks am Freitagmorgen, der auch gegen 7.30 Uhr die Feuerwehr informierte. Die alarmierten 30 Einsatzkräfte aus Ebermergen und Wörnitzstein konnten den Schwelbrand rasch unter Kontrolle bringen und eine Ausbreitung verhindern. Bei dem Vorfall wurden keine Personen verletzt, auch ein Sachschaden entstand nach den Erkenntnissen der Polizei nicht. (dz)