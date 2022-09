Mann in Ebermergen alkoholisiert mit dem Auto unterwegs

In Ebermergen hat die Polizei einen Mann erwischt, der alkoholisiert mit dem Auto unterwegs war. Ihn erwartet nun ein Bußgeld sowie ein Fahrverbot.

In der Nacht von Freitag auf Samstag hat die Polizei in Ebermergen einen Autofahrer gestoppt, der alkoholisiert unterwegs gewesen ist. Gegen Mitternacht wurde der 31-Jähriger Autofahrer aus Harburg in Ebermergen einer Verkehrskontrolle unterzogen. Dabei konnte durch die Polizeibeamten Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein daraufhin freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert über der 0,5-Promille-Grenze. Den Mann erwarten nun ein Bußgeld sowie ein einmonatiges Fahrverbot. (AZ)