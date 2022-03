Mesnerin in Ebermergen seit 40 Jahren im Dienst

Erna Hertle sollte vor über vier Jahrzehnten in Ebermergen nur aushelfen. Doch der Dienst für die Kirche entwickelt sich zur Langzeit-Aufgabe.

Eigentlich sollte Erna Hertle vor über 40 Jahren nur aushelfen. Die damalige Mesnerin der evangelischen Kirchengemeinde Ebermergen war überraschend gestorben. Der Pfarrer suchte händeringend nach einer Nachfolgerin. Erna Hertle ließ sich in die Pflicht nehmen - vorübergehend. Doch daraus wurde eine Langzeit-Aufgabe. Seit mehr als vier Jahrzehnten verrichtet die inzwischen 76-Jährige ihren Dienst für die Gemeinde. Ihre wesentliche Aufgabe: Sie bereitet die Kirche jeweils für die Gottesdienste vor. Dies dürfte mittlerweile rund 2000 Mal passiert sein.

Für ihre Treue ehrten die Verantwortlichen der Kirchengemeinde die Mesnerin im Rahmen eines Gottesdienstes. Erna Hertle empfindet ihre Tätigkeit als besonders schön, "wenn ein bisschen Leben in der Kirche ist und es nicht so steif zugeht", verrät sie in einem Interview. Dies sei beispielsweise bei Taufen der Fall. Sie habe ihre Arbeit immer gerne gemacht. Freilich wäre das ohne ihre Familie nicht gegangen. In den ersten Jahren hatte das Gotteshaus noch kein elektronisch gesteuertes Geläut: "Da musste ich zu jedem Läuten in die Kirche laufen." Hier habe sie ihren Mann Willy und die Kinder mit eingespannt.

Erna Hertle will in diesem Jahr als Mesnerin in Ebermergen aufhören

Den Mesnerdienst möchte Erna Hertle in diesem Jahr altersbedingt aufgeben. Den oder die Nachfolger beziehungsweise Nachfolgerinnen würde sie über den Sommer einarbeiten. Die Kirchengemeinde sucht Interessierte. Die können sich bei Pfarrerin Miriam Martin melden. Die betont, dass die Tätigkeit nicht unbedingt eine Einzelperson übernehmen müsse. Es sei auch ein Mesner-Team aus zwei oder drei Leuten vorstellbar. (AZ)