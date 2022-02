Null Zinsen: Dorfstiftung Ebermergen braucht frisches Geld

Die Dorfgemeinschaftsstiftung in Ebermergen hat ein Problem. Deshalb startet der Vorstand eine Aktion.

Die Dorfgemeinschaftsstiftung Ebermergen besteht seit gut einem Vierteljahrhundert - und hat ein Problem. Wegen der Null-Zins-Phase wirft das Stiftungsvermögen so gut wie keinen Ertrag mehr ab, der ausgeschüttet werden kann. Deshalb haben die Verantwortlichen nun eine Aktion gestartet.

Die Stiftung besteht seit 1996. Sie war damals die erste dieser Art in der Region. Den Grundstock für die gemeinnützige Einrichtung bildete der Gewinn aus der 850-Jahr-Feier, welche die Bewohnerinnen und Bewohner Ebermergens mit Unterstützung der benachbarten Orte Brünsee und Marbach 1994 auf die Beine stellten. Von der Stiftung sollen die genannten Dörfer langfristig profitieren. Gefördert werden laut Satzung unter anderem Vereine und Institutionen in ihrer sozialen, gemeinnützigen und kulturellen Arbeit. Aber auch bedürftige Familien und in Not geratene Personen in Ebermergen, Brünsee und Marbach können unterstützt werden.

Großer Wechsel im Vorstand der Dorfgemeinschaftsstiftung in Ebermergen

Im vorigen Jahr gab es einen großen Wechsel im Vorstand der Stiftung. Deren Vorsitzender ist nun Alexander Beck. Er löste Bernhard Röthinger ab. Dem neuen Vorstand gehören zudem an: Volker Ostertag, Heike Schreitmüller (als Vertreterin für Brünsee/Marbach) sowie Kraft ihres Amtes Pfarrerin Miriam Martin und der Harburger Bürgermeister Christoph Schmidt.

Interessierte können die Stiftung mit einem Förderbetrag unterstützten

Damit die Dorfgemeinschaftsstiftung weiter Geld ausschütten und ihre finanzielle Basis (67.000 Euro) erhalten kann, braucht sie laut Alexander Beck neues Kapital. Dies hoffe der Vorstand mit einer Aktion zu erreichen. Demnach können Interessierte einen regelmäßigen Förderbeitrag in beliebiger Höhe leisten, beispielsweise mit 50 Cent pro Tag, also 15 Euro im Monat. Jederzeit könnten auch Einzelspenden gemacht werden. Mit der Hälfte der eingehenden Beträge wollen die Verantwortlichen den Grundstock erhöhen: "Damit schaffen wir die Voraussetzung für höhere Erträge in der Zukunft." Die andere Hälfte der Spenden werde für die jährliche Ausschüttung verwendet. Diese bleibe zu 100 Prozent "im Ort". (AZ)