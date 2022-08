Polizei findet Rauschgift in einer Wohnung

Gegen einen jungen Mann wird nun wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt.

Beamte der Polizei Donauwörth haben am Mittwochabend Rauschgift in einer Wohnung in Ebermergen gefunden, obwohl sie eigentlich aus einem ganz anderen Grund dort waren. Als sie gegen 19.30 Uhr zum Einsatzort kamen, schlug ihnen starker Marihuanageruch entgegen. Unter dem Kopfkissen im Schlafzimmer fanden sie dann eine kleine Tüte mit Marihuana, sowie in einem Schrank eine dazugehörige Feinwaage und stellten beides sicher. Der Besitzer im Alter von Anfang 20 wurde wegen eines Verstoßes nach dem Betäubungsmittelgesetz angezeigt. (AZ)