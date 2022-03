Harburg-Ebermergen

vor 33 Min.

Starkbierfest: Bruder Barnabas schenkt in Ebermergen ein

Alexander Beck hat als Bruder Barnabas in seiner Fastenpredigt in Ebermergen örtliche Ereignisse, aber auch Gegebenheiten im Harburger Stadtgebiet und in Donauwörth aufgegriffen.

Plus Egal, ob das Geschehen in Ebermergen, die Harburger Stadtpolitik oder "abgedrehte" Donauwörther: Bruder Barnabas teilt in seiner Fastenpredigt kräftig aus.

Von Wolfgang Widemann

Ein drittes Jahr ohne Starkbierfest, ohne eine deftige Fastenpredigt - so weit wollten es die Freiwillige Feuerwehr sowie der Obst- und Gartenbauverein Ebermergen nicht kommen lassen. Also stellten sie das Spektakel in anderer Form auf die Beine: Speisen und Getränke gab es zum Abholen, das Derblecken mit Alexander Beck als Bruder Barnabas war über das Internet live im heimischen Wohnzimmer zu empfangen. "Laptop und Lederhose", brachte es der Prediger auf den Punkt und kommentierte mit scharfer Zunge das Geschehen in Ebermergen, in der Stadt Harburg und überraschend in Donauwörth, denn: Was in der Großen Kreisstadt passiere, sei "mittlerweile voll abgedreht".

