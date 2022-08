Unbekannte zapfen 600 Liter Diesel aus zwei Sattelzügen ab

Der Schaden beträgt rund 1200 Euro. Möglicherweise ist noch ein dritter Lkw betroffen. Die Polizei bittet um Hinweise.

Und wieder haben Diesel-Diebe zugeschlagen: Im Zeitraum zwischen Mittwoch, 21 Uhr, und Donnerstag, 3.30 Uhr, haben ein oder mehrere Unbekannte auf dem Parkplatz neben der Bundesstraße 25 bei Ebermergen rund 600 Liter Dieselkraftstoff im Wert von etwa 1200 Euro aus den Tanks zweier Sattelzüge abgezapft. Wie die Polizei mitteilt, waren die Tanks unversperrt. Die beiden Lkw waren über Nacht auf dem Parkplatz abgestellt.

Deren Fahrer - ein 57-jähriger Pole, sowie ein 36 Jahre alter georgischer Staatsangehöriger - bemerkten den Diebstahl, als die Tankuhr bei der geplanten Weiterfahrt auf Reserve stand. Aufgrund weiterer Kraftstoffspuren am Boden geht die Polizei davon aus, dass entweder ein dritter 40-Tonner ebenfalls ausgepumpt wurde, dessen Fahrer keine Anzeige erstattet hat, oder der Diesel direkt in einen dritten Lkw umgepumpt wurde. Die Beamten haben die Ermittlungen eingeleitet. Etwaige Zeugen beziehungsweise ein gegebenenfalls dritter Geschädigter werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0906/706670 mit der Polizeiinspektion Donauwörth in Verbindung zu setzen. (AZ)

Lesen Sie dazu auch