Unbekannter blendet Piloten bei Ebermergen mit Laserpointer

Bei Ebermergen hat eine Person einen Hubschrauber-Piloten bei einem Testflug irritiert. Jetzt ermittelt die Polizei.

Ein gefährliches Spiel hat am Mittwochabend eine Person nahe Ebermergen betrieben: Sie blendete mit einem sogenannten Laserpointer den Piloten eines Hubschraubers. Dieser befand sich nach Angaben der Polizei mit einer Maschine der Firma Airbus Helicopters gegen 21 Uhr auf einem Testflug.

Unweit des Sportgeländes bei Ebermergen richtete der oder die Unbekannte das grüne Laserlicht in Richtung des Piloten. Der wurde durch die Aktion irritiert, blieb glücklicherweise unverletzt und erreichte mit dem Helikopter wieder sicher den Flugplatz in Donauwörth.

Eine sofort eingeleitete Fahndung in Ebermergen brachte keinen Erfolg

Der Pilot sah, dass nach der Blendattacke nahe Ebermergen drei bis vier Leute unterhalb des Sportplatzes in unbekannte Richtung davonliefen. Die Polizei leitete sofort eine Fahndung ein. Die brachte aber keinen Erfolg. Die Inspektion in Donauwörth ermittelt wegen des Verdachts eines gefährlichen Eingriffs in den Luftverkehr und bittet um Hinweise. Telefon: 0906/706670. (AZ)