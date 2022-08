Ehepaar lebt auf vermülltem Anwesen zwischen Tieren, Abfall und Ungeziefer

Was sollen die Behörden eigentlich noch alles machen? Es gibt schon zuwenig Personal um Schlachthöfe und angemeldete Landwirtschaft und Züchter zu kontrollieren. Und das nicht weil der Staat nicht einstellt, sondern weil keiner mehr solche Jobs machen will. Und jetzt kommen Sie und meinen die sollen den ganzen Tag durch die Gegend fahren und sich auf die Lauer legen? Gerade auf dem Land weiß doch eigentlich A immer was B so treibt.



Sie sollten sich eher die Frage stellen, warum die Nachbar so lange weggesehen haben.

Melden Permalink