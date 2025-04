Ehrungen beim SV Mündling

Roland Fritz berichtete zu Beginn der Generalversammlung über das vergangene Vereinsjahr und ging insbesondere auf die Situation im Sportheim und die dadurch verbundene Ausgaben ein. Der Sportheimdienst versucht durch Optimierungen die höheren Zuschauerzahlen bei den Heimspielen in der Kreisliga zu bewältigen. Nach den Berichten von Schriftführer Steffen Goder und Kassierer Jochen Reitsam übernahm Andreas Heckel und informierte über die Seniorenmannschaften. Die 1. Mannschaft spielt weiter in einer Spielgemeinschaft mit dem TSV Ebermergen in der Kreisliga, während die 2. Mannschaft in der B-Klasse auf Punktejagd geht. Auch die AH-Mannschaft erfreut sich mit Aktivitäten im Verein, sodass einige Spiele und Turnierteilnahmen absolviert werden konnten. Für die Jugendleitung übernahm Harald Krell die Berichterstattung und ging auf die Spielgemeinschaften im Kleinfeldbetrieb ein. Anika Wiedemann informierte im Anschluss über das Angebot der Damenabteilung und lobte den guten Besuch. Fritz Roland ehrte im weiteren Verlauf die Mitglieder für 25-, 40- und 50-jährige Mitgliedschaft im Verein und bedankte sich für die jahrelange Treue. Abschließend bedankte sich der Vorstand bei allen Mitgliedern, Helfern und Unterstützern des Vereins.

