Harburg

vor 34 Min.

Serenade auf der Harburg bietet Dreiklang aus Musik, Kulisse und Sommernacht

Plus Mit einem wunderbaren Konzert wird im Innenhof der Harburg die Reihe der Schlossserenaden fortgesetzt. Drei Stadtkapellen erfreuen mit ausgezeichnetem Niveau.

Von Andrea Hutzler Artikel anhören Shape

Ein lauer Sommerabend, begleitet von der untergehenden Sonne, drei ausgezeichnet disponierte Stadtkapellen mit rund 150 Mitwirkenden in farbenfrohen Vereinstrachten, platziert in die wundervolle Kulisse des Harburger Schlosshofs zwischen Wehrgang, Falkenturm und Saalbau, ein äußerst abwechslungsreiches Programm mit Titeln aus unterschiedlichen Genres, ein souveräner Moderator (Martin Jörg) sowie ein regelrechter Besucheransturm mit vielen Honoratioren aus Politik und Wirtschaft: All das sind die Eckpfeiler des rundum gelungenen Benefizkonzerts im Innenhof der Burg.

Einmal mehr wurde die lieb gewordene Tradition der Harburger Schlossserenaden fortgesetzt, die eine Symbiose zwischen Blasmusik und traumhafter Szenerie darstellen, und denen zudem den Benefizgedanken zugrunde liegt. Denn der Erlös der freiwilligen Spenden geht an die Gemeinnützige Fürst zu Oettingen-Wallerstein Kulturstiftung zum Erhalt der Burg, sowie an die " Kartei der Not", das Leserhilfswerk unserer Zeitung.

