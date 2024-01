Harburg

27.01.2024

Ein Förderprogramm soll den Leerstand in der Stadt Harburg bekämpfen

Der Leerstand in der Stadt Harburg ist groß: mehr als 100 Gebäude und über 30 Hofstellen in der Kernstadt und den Ortsteilen sind verwaist, wie hier in der Nördlinger Straße.

Plus Der Harburger Stadtrat beschließt ein Förderprogramm für die Sanierung und den Umbau verlassener Bauwerke in den Ortskernen.

Von Wolfgang Widemann

Auf dem Gebiet der Stadt Harburg stehen viele Gebäude leer. Dies gilt sowohl für die Altstadt als auch die Zentren der Ortsteile. Nun will die Kommune mit einem neuen Förderprogramm einen Anreiz schaffen, dass die Eigentümer solcher Immobilien die Bauwerke wiederbeleben. Der Stadtrat sprach sich einstimmig für die Maßnahme aus.

Die Stadt hat zuletzt eine große Bestandsaufnahme gemacht. Demnach sind über 100 Gebäude und mehr als 30 Hofstellen verwaist. Der Stand vor einem Jahr war Folgender: In der Kernstadt waren es 59 leere Häuser, in Ebermergen zwölf, in Mündling neun, in Hoppingen sieben, in Heroldingen sechs, in Mauren vier, in Großsorheim und Schrattenhofen jeweils drei und in Ronheim eines.

