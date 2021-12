Ein Kalender für den Harburger Märchenweg

Das Jahr neigt sich langsam dem Ende zu und auch der Märchenweg hat sich bereits in den Winterschlaf verabschiedet. Doch nicht ganz: Ab jetzt gibt es einen Kalender, der die zauberhaften Figuren in die eigenen vier Wände holt. So trifft man beispielsweise im September auf die Bremer Stadtmusikanten, die im Sommer die Besucherinnen und Besucher am Eingang des Schlosses Harburg begrüßten. Der November zeigt die Fische, die am Wörnitzstrand um die Kleine Meerjungfrau herumschwammen. Die Fotos stammen von Harald Erdinger. Die Besonderheit des Kalenders besteht darin, dass er nicht speziell auf das Jahr 2022 ausgerichtet ist. Initiatorin Gabi Steger, war wichtig, dass er Jahr für Jahr wieder aufgehängt werden kann: "Besonders gut lässt er sich auch als Geburtstagskalender verwenden." 200 Exemplare gibt es insgesamt. Der Kalender kostet zehn Euro und kann in der Bäckerei Mayer in der Grasstraße in Harburg erworben werden. Den Erlös will Gabi Steger einem sozialen Zweck spenden.