Er war ein Kenner der Harburger Geschichte: Klaus Lembeck ist tot

Im Alter von 80 Jahren ist Klaus Lembeck gestorben. Er war vielfältig für Harburg aktiv, als Zweiter Bürgermeister etwa oder als Mitinitiator der "Harburger Hefte".

Er hat praktisch jeden Winkel von Harburg gekannt und konnte über jedes Haus und jeden Platz dessen Geschichte erzählen. Klaus Lembeck war laut Bürgermeister Christoph Schmidt so etwas wie ein "lebendes Geschichtsbuch". An Silvester ist Lembeck im Alter von knapp 81 Jahren gestorben.

Schmidt würdigte im Rahmen der Beisetzung die Verdienste des gebürtigen Harburgers. Lembeck gehörte von 1978 bis 1990 dem Stadtrat an und war von 1984 bis 1990 Zweiter Bürgermeister. Zusammen mit Fritz Leimer war er Initiator der Buchreihe "Harburger Hefte". Über 30 Jahre lang widmete sich Lembeck auf diese Weise der Geschichte Harburgs. Beruflich war Lembeck in der Justizvollzugsanstalt Kaisheim tätig und bildete viele Jahre Bedienstete aus. Nachdem Lembeck in Pension gegangen war, kümmerte er sich als Redakteur um das Mitteilungsblatt der Stadt Harburg und war mit dem Kürzel "klem" als freier Mitarbeiter für die Donauwörther Zeitung tätig. Ebenso engagierte er sich im Fischereiverein Kaisheim, den er auch vier Jahre lang als Vorsitzender führte.

Für seine Verdienste erhielt Klaus Lembeck im Herbst 2022 den Ehrenbrief der Kommune. Auch als der Harburger bereits gesundheitlich geschwächt war, lag ihm das Wohl der Stadt am Herzen und er brachte sich aktiv ein. Bürgermeister Schmidt schilderte, dass der 80-Jährige erst kürzlich noch "sehr gute Ideen" für das 2024 anstehende Stadtfest eingereicht habe. Die würden in jedem Fall umgesetzt, kündigte der Rathauschef an. (AZ)