Harburg

vor 52 Min.

Ein neues Wohngebiet soll in Harburg entstehen

Plus Die Harburger Kernstadt erhält ein neues Wohngebiet. An dieser Stelle soll es entstehen.

Artikel anhören Shape

Der Stadtrat in Harburg hat ein neues Baugebiet im Kernort beschlossen. Bürgermeister Christoph Schmidt sagte in der Sitzung, dass Bauplätze sehr rar seien und er sehr viele Anfragen von jungen Familien bekomme. Nach Mündling, Mauren und Großsorheim ist nun Harburg an der Reihe. Nun soll in der Heidestraße oberhalb der Eichenstraße auf einer Grünfläche in Richtung der Burg ein neues Wohngebiet namens "Stadelfeld" entstehen. Die Stadt hat laut Schmidt bereits ein positives Signal aus dem Landratsamt für das geplante Gebiet bekommen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen