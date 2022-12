Ein Pakt für den Erhalt der städtischen Obstbäume in Harburg

Plus Im kommenden Jahr möchte die Stadt Harburg in ihre Obstbäume investieren. Privatleute können eine Förderung für das Pflanzen von Bäumen bekommen.

Die Stadt Harburg möchte sich mehr für den Erhalt ihrer Obstbäume einsetzen. Zu diesem Umweltprojekt hat sich nun der Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft, Tourismus und Umwelt des Stadtrats bekannt. Für entsprechende Maßnahmen soll vom kommenden Jahr an auch Geld fließen. Eine zentrale Rolle spielt dabei die Gruppe der Obstbaumfreunde, die von den Stadträten Wolfgang Stolz und Martina Thiel mitgegründet wurde.