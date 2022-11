Einbrecher erbeutet Geld aus Harburger Tennisheim

Ein Dieb bricht in das Tennisheim des TSV Harburg ein und stiehlt die Geldkassette. Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise.

Ein Einbrecher hat aus dem Harburger Tennisheim Geld gestohlen. Das stellte laut Polizei am Sonntagvormittag der Sportwart der Tennisabteilung des TSV Harburg fest. Er bemerkte, dass die Terrassentür des Tennisheims aufgebrochen war und die blaue Geldkassette, in der sich ein geringer Geldbetrag befand, gestohlen wurde. Die unbekannte Person muss in den vergangenen drei Wochen eingebrochen sein. Wer für den Einbruch verantwortlich sein könnte, ist jedoch unklar. Die Polizeiinspektion Donauwörth bittet Zeugen darum, Hinweise bei ihr zu melden. Telefon: 0906/706670. (AZ)

