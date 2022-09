Einbrecher in Harburg stehlen Pokal

In Harburg sind Unbekannte in das Stockschützenheim des TSV eingebrochen. Ihre Beute ist jedoch überschaubar.

Unbekannte sind in das Stockschützenheim in Harburg eingebrochen. Am Mittwoch stellten Mitglieder des TSV Harburg fest, dass in das Vereinsheim in der Schießhausstraße eingebrochen wurde. Der Tatzeitraum liegt zwischen 15. August und 14. September. Der oder die Einbrecher hebelten ein Fenster auf und stiegen in das Vereinsheim ein. Laut der Polizei Donauwörth wurde lediglich ein Pokal (Glaskrug) gestohlen. Es entstand ein Schaden von etwa 300 Euro. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0906/706670 bei der Polizei Donauwörth zu melden. (AZ)