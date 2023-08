Einbrecher klauen elektrischen Fleischschneider aus Imbissstand

Unbekannte brechen einen Imbissstand auf und bedienen sich.

Gewaltsam haben bislang Unbekannte zwischen Montagabend und Mittwochmorgen einen Imbissstand auf dem Edeka-Parkplatz in der Wemdinger Straße in Harburg aufgebrochen. Laut Polizei klauten sie unter anderem einen elektischen Fleischschneider und Softgetränke in einem Gesamtwert von rund 650 Euro. Die Polizei ermittelt und bittet unter der Nummer 0906/706670 um sachdienliche Hinweise. (AZ)