Einbrecher steigen in Einfamilienhaus in Harburg ein

In ein leer stehendes Haus sind mehrere Personen eingebrochen und haben einiges mitgehen lassen. Doch es gab auch "Übernachtungsgäste".

Eine oder mehrere bislang unbekannte Personen sind in ein Einfamilienhaus in Harburg eingestiegen. Dafür haben sie die Fensterscheibe des leer stehenden Gebäudes in der Stadelhofstraße zertrümmert. Im Haus durchwühlten die Täter sämtliche Schränke und stahlen mehrere hochwertige Tonkrüge. Am Haus wurden die metallene Dachrinne sowie das Abflussrohr abmontiert und mitgenommen.

Unbekannte Personen haben in dem aufgebrochenen Haus auch übernachtet

Ersten Erkenntnissen zufolge nächtigten auch eine oder mehrere Personen - bei denen es sich nicht um die Tatverdächtigen des Diebstahls handeln muss - in dem aufgebrochenen Gebäude. Die Polizei hat mehrere Spuren gesichert und ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren eingeleitet. Der Sach- und Vermögensschaden beläuft sich auf geschätzte 3000 Euro. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0906/706670 mit der Polizeiinspektion Donauwörth in Verbindung zu setzen. (AZ)

