Einbruch in Schützenheim: Unbekannter hebelt Fenster auf

Bei dem Einbruch entstand ein beträchtlicher Sachschaden. Die Polizei sucht Zeuginnen und Zeugen.

Im Tatzeitraum vom 12. August, 22 Uhr, bis 16. August, 20 Uhr, hebelte ein bislang Unbekannter am Vereinsheim der Königlich privilegierten Schützengesellschaft in Harburg (Schießhausstraße) ein Fenster mithilfe eines Werkzeugs auf und drang auf diese Weise in den Gaststättenbereich ein. Dort stahl er einen Geldbetrag im unteren dreistelligen Euro-Bereich. Der entstandene Sachschaden dürfte sich laut Polizei auf rund 2000 Euro belaufen. Ermittlungsbeamte der Donauwörther Polizeiinspektion sicherten Spuren und leiteten ein Strafverfahren gegen unbekannt ein. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0906/7066760 zu melden. (AZ)