Eine Italienische Nacht mit zwei Tenören beim Kulturherbst

Toni Di Napoli und Pietro Pato begeisterten mit Liedern zum Mitsingen beim Harburger Kulturherbst.

Ein wunderbares Programm, eine Mischung von ausgelassener Fröhlichkeit und befreitem Singen, in dem Künstler und Publikum zu einem Chor verschmelzen: Das war im Rahmen des Haburger Kulturherbstes bei einer Italienischen Nacht im Fürstensaal des Schlosses geboten. Die Tenöre4you präsentierten in diesem Konzert einige Lieder in perfekter Pop-Klassik-Mischung mit erstklassigem Live-Gesang in italienischem Gesangsstil. Fantastische Songs und eine elitäre Lichtshow gaben der Veranstaltung eine exklusive Note. Berühmteste Welthits aus Pop, Klassik, Musical und Film rissen das Publikum mit.

Darunter waren etwa "You raise me up", "Caruso", "Volare", "Marina", "My Way", "Buona sera", "So ein Tag", "Aber dich gibt´s nur einmal für mich", "Let it be", "Titanic", "Cats", "Phantom der Oper", "Nessun Dorma", "Time to say Goodbye" und viele mehr. Um das Publikum aktiv mit einzubinden, wurden die Liedtexte angezeigt. Es war ein Erlebnis, das die Erwartungen übertraf. Seit mehr als zehn Jahren entwickeln und präsentieren die Tenöre4you ihr stilvolles und fabelhaftes Gala-Konzertprogramm in ganz Deutschland und benachbartem Ausland. (AZ)

Lesen Sie dazu auch