Eine "Sterbeurkunde" besiegelte das Ende der Gemeinde Mauren

Vor 50 Jahren startete in Bayern die Gebietsreform. Dadurch entstanden der Donau-Ries-Kreis und die Stadt Harburg. Einige Zeitzeugen erinnern sich.

50 Jahre ist es her, seit in Bayern und damit auch im heutigen Donau-Ries-Kreis die Gebietsreform begann. Dabei wurden die Grenzen zwischen Kommunen, Landkreisen und Bezirken grundlegend neu gezogen. War bis dahin praktisch jedes Dorf eine selbstständige Gemeinde, so formte der Staat von 1971 an größere Einheiten. Das ging nicht ohne Reibereien vonstatten. Auch auf Kreisebene gab es Diskussionen. Unter dem Titel "Gebietsreform - Liebesheirat oder Vernunftehe?" blickten nun bei einer Veranstaltung des Bildungswerks Harburg einige Zeitzeugen auf diese spannende Phase zurück.

Ziele der Reform waren Verbesserung und Angleichung der Lebensverhältnisse im ländlichen Raum und Schaffung leistungsfähiger kommunaler Infrastrukturen. Paul Kling (Oberbürgermeister von Nördlingen 1982 bis 2006) schilderte aus seiner Sicht einige "Geburtswehen" der Reform. "Es war für alle Beteiligten eine aufregende Zeit, auch wenn von der Notwendigkeit jeder überzeugt war." Nach der zweiten Anhörung stand laut Kling fest: Die bis dahin existierenden Kreise Donauwörth und Nördlingen bilden einen gemeinsamen Landkreis. Sowohl in Nördlingen als auch in Donauwörth habe es viele Proteste gegeben, letztlich ohne Erfolg. Am 2. November 1971 war der neue Landkreis beschlossene Sache, erweitert durch das Lechgebiet sowie Tapfheim, während unter anderem Nordendorf, Ellgau und Gundelsheim wegfielen.

Landtagsabgeordneter schaltet den Ministerpräsidenten zur Vermittlung ein

Umkämpft sei auch die Festlegung des Sitzes für das Landratsamt gewesen. Anton Jaumann, Stimmkreisabgeordneter und bayerischer Wirtschaftsminister, habe sogar den Ministerpräsidenten Goppel, dessen Vater aus Fremdingen im Nordries stammte, zur Vermittlung einbezogen. Der Amtssitz kam schließlich nach Donauwörth, dafür gingen eine Außenstelle, das Finanzamt und Landwirtschaftsamt nach Nördlingen. "Wir haben aber im Kreistag über die Bearbeitung von Sachthemen schnell zusammengefunden", so Kling. Der Name "Landkreis Donau-Ries" habe bald festgestanden, für die Kfz-Kennzeichen einigte man sich auf DON. "Der Bindestrich in der Bezeichnung hat für mich immer tatsächlich Verbindung und nicht Trennung ausgedrückt", betonte nun Kling.

Die Stadt Harburg in der heutigen Form entstand von 1971 bis 1978

Die Stadt Harburg in ihrer heutigen Form entstand über einen Zeitraum von mehreren Jahren hinweg. 1971 schlossen sich die Gemeinden Brünsee und Mündling an, 1972 Ronheim, 1974 Hoppingen, 1976 Ebermergen und Großsorheim, 1978 Heroldingen und Mauren. Altbürgermeister Anton Fischer (Bürgermeister von Harburg 1984 bis 2002) arbeitete zur Zeit der Gebietsreform zunächst im Landratsamt Donauwörth. Er erinnerte sich noch gut an die Unterstützung, die vor der Reform oft in kleinen Gemeinden geleistet werden musste. Ehrenamtliche Bürgermeister, deren Amtsstube auch mal im eigenen Wohnzimmer lag, seien häufig mit staatlichen Verwaltungsaufgaben überfordert gewesen. Die Amtshilfe führte Fischer 1974 nach Harburg, wo bei den Eingemeindungen umfangreiche Vorgespräche notwendig und große Vereinbarungen zu schließen waren.

Heiner Schreitmüller wurde mit 31 Jahren in den Gemeinderat von Mauren gewählt und vertrat seinen Ort später als Harburger Stadtrat (1984 bis 2002). Mauren schloss sich Harburg erst 1978 an. Nach Erinnerung Schreitmüllers lag dies daran, dass der Maurener Gemeinderat in den Jahren zuvor eine Eingemeindung von Rohrbach (heute Gemeinde Mönchsdeggingen) geplant und über eine Wasserversorgung aus Rohrbach verhandelt hatte. Als das Landratsamt die Vereinbarungen für den Wasseranschluss aus rechtlichen Gründen untersagt habe, sei dies alles "vom Tisch" und der Maurener Gemeinderat gekränkt gewesen. Es wäre auch ein Anschluss an Ebermergen möglich gewesen, aber da es im Vorfeld zu Unstimmigkeiten bei der Zusammenarbeit mit der Ebermergener Molkereigenossenschaft gekommen sei, sei Mauren schließlich widerwillig nach Harburg gegangen. Dies sei bewusst zum letztmöglichen Zeitpunkt geschehen. Der letzte Maurener Bürgermeister habe sogar eine "Sterbeurkunde" für seine Kommune verfasst.

In Großsorheim und Ebermergen waren Alternativen im Gespräch

Karl Faul aus Großsorheim wusste, dass es auch bei seinem Ortsteil damals eine Alternative gegeben hätte, nämlich den Anschluss an Möttingen. Der Harburger Bürgermeister Härtl habe aber die Großsorheimer für seine Stadt überzeugt. Josef Stegmüller aus Ebermergen erzählte von dem Plan, eine Verwaltungsgemeinschaft zu gründen, der Ebermergen, Mauren, Wörnitzstein und Berg angehören sollten. Es sei jedoch der Anschluss Ebermergens an Harburg eine von oben beschlossene Sache gewesen.

Das Fazit des Harburger Altbürgermeisters Wolfgang Kilian (von 2002 bis 2020 im Amt), der die Veranstaltung leitete, lautete: "Das Gebilde Harburg war schwieriger zu bilden als der Landkreis Donau-Ries." Ein Problem sei, "dass die Selbstständigkeit der Dörfer abgenommen hat, aber das Selbstbewusstsein immer noch vorhanden ist". Die Frage „"Liebesheirat oder Vernunftehe?" muss wohl überwiegend im Sinne der Vernunftehe beantwortet werden. Die einstige Aufregung über ungeliebte Verbindungen hat sich aber längst gelegt.