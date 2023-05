Elisabeth Schröppel hat die Dirigentenprüfung bestanden

Die Stadtkapelle Harburg ist stolz auf die Musikerin, die diese schwierige Qualifikation bewältigt hat. Warum ein Dirigent weit mehr macht, als nur "wedeln".

Freude und Stolz bei der Stadtkapelle Harburg, die einer aus ihren Reihen jetzt ganz besondere Glückwünsche aussprechen durfte: Die Musikerin Elisabeth Schröppel hat die sehr anspruchsvolle Dirigentenprüfung erfolgreich absolviert. Oftmals scheint es ja für Außenstehende so, als ob ein Dirigent nur vor der Gruppe stünde, "damit da halt jemand steht und wedelt". Doch zum Dirigieren gehört so viel mehr als "nur wedeln". Dies wurde während insgesamt 16 Kurstagen in der bayerischen Musikakademie Marktoberdorf vermittelt.

Theoretisches Wissen wie Musikgeschichte, Formenlehre, Harmonielehre, Kirchenmusik, Instrumentenkunde und Programmgestaltung wurden für die Teilnehmer durchgenommen. Im Praxisunterricht wurden dann neben dem Dirigieren auch praktische Probenarbeit, Gehörbildung und Marschmusik geschult. Als Blasinstrumentalist muss man zusätzlich ans Schlagzeug ran und auch bei diesem Rhythmusinstrument die "Basics" kennenlernen.

Als Dirigent ist man auch Coach für das Orchester und hat auch menschlich Verantwortung

Neben all den musikalischen Fächern wird auch sehr auf den Faktor "Mensch" eingegangen, da man als Dirigent auch gleichzeitig als Coach agiert und Verantwortung sowie Vorbildfunktion übernimmt. Nach den bestandenen Prüfungen darf sich Elisabeth Schröppel nun "Geprüfte Dirigentin des Bayerischen Blasmusikverbands" nennen.

Die ersten Glückwünsche kamen direkt nach der Prüfung vom Vorsitzenden der Stadtkapelle, Wolfgang Stolz, dem stellvertretenden Präsidenten des Allgäu-Schwäbischen Musikbund Rainer Schaller und von Lehrgangsleiter Jürgen Strohwasser. In Harburg angekommen, erfolgten sodann die Glückwünsche der Musikkollegen und natürlich vom Harburger Stadtkapellendirigenten Franz Fischer, dem stellvertretenden Dirigenten Peter Schmidbaur und Bürgermeister Christoph Schmidt, die sichtlich stolz die Leistung der Nachwuchsdirigentin hervorhoben. (AZ)