Weil die Stadt Harburg in diesem Jahr finanziell in argen Nöten ist, aber trotzdem mehrere Baugebiete schaffen will, geht sie neue Wege. Die Wohngebiete „Stadelfeld“ in Harburg und „Binsenäcker“ in Hoppingen sollen mithilfe eines Trägers erschlossen werden. Dies kündigte Bürgermeister Christoph Schmidt kürzlich im Stadtrat an.

Mariana Silva Lindner Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Harburg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Baugebiet Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis