Harburg

18:15 Uhr

Es gibt Pläne für einen Campingplatz bei Harburg

Plus Die Familie Kilian will am Kratzhof bei Harburg einen Campingplatz errichten. Was der Knackpunkt für das Projekt sein könnte.

Von Wolfgang Widemann Artikel anhören Shape

Wird die Stadt Harburg bald um ein touristisches Angebot reicher? Die Familie Kilian, die im Weiler Kratzhof/Listhof bei Harburg beheimatet ist, will einen Campingplatz errichten. Das Thema beschäftigte nun erstmals den Stadtrat.

Im Donau-Ries existieren bislang zwei vergleichbare Einrichtungen: eine am Waldsee in Wemding und eine in Eggelstetten. Die Pläne der Kilians sehen so aus: Auf einem Acker, der direkt an das Gelände des Kratzhofs zur Kernstadt hin angrenzt, soll unterhalb des Anwesens ein Areal für Camper entstehen. Das Gelände umfasst rund 18.000 Quadratmeter. Darauf sind 49 Stellplätze für Wohnwagen beziehungsweise Wohnmobile vorgesehen. Jeder davon soll etwa 100 Quadratmeter groß und damit relativ geräumig sein. Im unteren Bereich der Fläche enthält der Entwurf ein Sanitärgebäude.

