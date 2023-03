Fahranfänger gerät in Harburg in den Gegenverkehr und verursacht Unfall

Ein 18-Jähriger fährt beim Abbiegen einen zu weiten Bogen. Dadurch prallt er im Gegenverkehr gegen einen Lastwagen.

Ein 18-jähriger Nördlinger geriet am Donnerstagmorgen beim Abbiegen von der Stadelhofstraße in die Donauwörther Straße in Harburg in den Gegenverkehr. Er war laut Polizei einen zu weiten Bogen gefahren. Im Gegenverkehr prallte er gegen den Auflieger eines entgegenkommenden Sattelzuges. Der junge Mann und der Lastwagenfahrer blieben unverletzt. Das Auto des 18-Jährigen war stark beschädigt, konnte nicht weiterfahren und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden beträgt geschätzte 5000 Euro. (AZ)