Harburg

vor 48 Min.

Fahrbahn in Donauwörther Straße ist wieder asphaltiert

Die Arbeiten im ersten Bauabschnitt der Donauwörther Straße in Harburg sind so weit fortgeschritten, dass kürzllich die erste Asphaltschicht aufgebracht werden konnte.

Von Wolfgang Widemann Artikel anhören Shape

Die Bauarbeiten in der Altstadt in Harburg sind jetzt vorangeschritten. So geht es weiter.

Seit Monaten ist die Donauwörther Straße in Harburg gesperrt. Lange Zeit waren Wohnhäuser, Bank oder Friseur in besagtem Bereich der Altstadt nur zu Fuß über eine holprige Schotterpiste erreichbar. Dieser Zustand hat sich kurz vor Weihnachten wenigstens vorübergehend verbessert. Mitte Dezember brachte die Baufirma die erste Asphaltschicht auf. Die Baustelle habe in diesem Jahr den Bürgerinnen und Bürgern "viel abverlangt", stellte Bürgermeister Christoph Schmidt im Stadtrat fest. Nun sei es gerade noch rechtzeitig vor dem Wintereinbruch gelungen, auf der Fahrbahn des ersten Bauabschnitts die Tragschicht zu asphaltieren. Zudem wurde ein Teil der Gehwege gepflastert. Der erste Bauabschnitt hätte nach Auskunft von Schmidt eigentlich etwas länger werden sollen, doch wegen Materialknappheit und Problemen bei der Erneuerung des Kanals habe man das Teilstück um etwa 50 Meter verkürzt. Im März sollen in der Donauwörther Straße die Arbeiten im zweiten Bauabschnitt beginnen Der Gesamtbauablauf sei dadurch nicht gefährdet, erklärte der Rathauschef gegenüber unserer Redaktion. Der zweite Bauabschnitt weiter stadtauswärts werde - wenn es die Witterung zulasse - voraussichtlich im März angepackt. Im Herbst 2023 soll die Donauwörther Straße dann komplett saniert sein. Für den Durchgangsverkehr ist die Straße weiterhin gesperrt, Anlieger können - zumindest vorübergehend - wieder ungehindert zu ihren Anwesen gelangen.

Themen folgen