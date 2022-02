Fahrer alkoholisiert am Steuer: Auto überschlägt sich bei Harburg

Ein 27-Jähriger saß am Freitagnachmittag betrunken am Steuer. Als er mit seinem Wagen von der Fahrbahn abkam, überschlug sich das Auto.

Am Freitagnachmittag hat sich bei Harburg ein Auto überschlagen. Das teilt die Polizei Donauwörth mit. Gegen 17.40 Uhr, fuhr ein 27-Jähriger aus Harburg mit seinem Auto die Staatsstraße 2384 von Huisheim kommend in Richtung Harburg. Auf Höhe Gabelberg geriet der Fahrer ins Schleudern und fuhr schließlich mit dem Fahrzeug auf das Bankett. Beim Versuch, wieder auf die Fahrbahn zu gelangen, übersteuerte der Mann den Wagen. Der überschlug sich nach Angaben der Beamten darauf. Es entstand Schaden in Höhe von rund 30.000 Euro. Der Fahrer hat sich lediglich leicht verletzt und wurde vorsorglich in ein Krankenhaus eingeliefert.

Die Feuerwehr Harburg war mit 15 Einsatzkräften vor Ort, um die Unfallstelle zu räumen und Absperrmaßnahmen umzusetzen. Im Rahmen eines Atemalkoholtests bestätigte sich der Verdacht der Polizeistreife, dass der 27-Jährige nennenswert alkoholisiert war. Das Testergebnis lässt einen Blutalkoholwert von deutlich über einem Promille vermuten. Es wurden daher entsprechende Blutentnahmen angeordnet und ein Strafverfahren eingeleitet. Der Führerschein des Mannes wurde ebenfalls beschlagnahmt. (dz)