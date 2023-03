Fahrradbasar in Harburg lockt viele Besucher an

In Harburg findet erstmals ein Fahrradbasar statt. Die Organisatoren des Grünen-Ortsverbands sind vom Andrang überrascht.

Der Grüne-Ortsverband Harburg hat erstmals einen Fahrradbasar veranstaltet. Bei bestem Radelwetter strömten die Menschen auf den Schulhof, manche mit vollen Anhängern. „Wir sind regelrecht überrollt worden“, erklärt Organisatorin Uschi Böhm, „der Andrang hat uns alle überrascht“. Vor allem Kinderräder seien gut verkauft worden. Es hätten bei Weitem nicht alle Wünsche erfüllt werden können, weshalb Interessenten auf den Fahrrad-Basar in Donauwörth am 15. April verwiesen wurden. Etwas zäh sei der Verkauf von E-Bikes gelaufen. Da seien viele doch noch skeptisch und scheuten sich, so viel Geld ohne Garantie auszugeben. Böhm bilanziert: „Wir sehen uns durch den großen Andrang darin bestätigt, dass die Menschen mehr Nachhaltigkeit wollen. Aber auch darin, dass bei steigenden Preisen günstig gekauft werden kann.“

Unterstützung bekamen die Organisatoren von einer Zweirad-Firma und vom Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Club (ADFC) Donau-Ries. Kleinere "Wehwehchen" konnten direkt behoben werden. Besucher konnten Informationen zu unterschiedlichen Fahrradtypen und ihren Anwendungen, zur richtigen Rahmenhöhe und ähnlichen Themen vor Ort einholen. ADFC-Vorsitzender Steffen Reddel lobte die gute Vorbereitung und sagte spontan die Unterstützung für nächstes Jahr zu. (AZ)