Falscher Sohn will Geld haben: Frau überweist 2000 Euro

Ein raffinierter Betrüger hat eine gutgläubige Frau aus dem Raum Harburg um viel Geld gebracht. Der Täter gab sich per WhatsApp als Sohn aus.

Eine Frau aus dem Raum Harburg ist auf einen dreisten Betrüger hereingefallen. Der Täter nahm laut Polizei am Montag per WhatsApp Kontakt zu einer 52-Jährigen auf und gab sich im Chat als deren Sohn aus. Der "Sohn" schrieb, dass sein Handy kaputt sei und er deshalb eine andere Rufnummer verwende. Er bat die 52-Jährige darum, ihm vor Weihnachten 2000 Euro für offene Rechnungen zu überweisen. Diese könne er nicht begleichen, da sein Mobiltelefon defekt sei. Die Frau war gutgläubig und ging davon aus, dass sie tatsächlich in Kontakt mit ihrem Sohn steht.

Es war nicht die erste Tat des Unbekannten

Sie überwies 2000 Euro auf eine von dem Unbekannten genannte deutsche Bankverbindung. Als danach der Kontakt abbrach, zeigte das Opfer den Sachverhalt am Mittwochbei der Inspektion in Donauwörth an. Den Gesetzeshütern sind sowohl die übermittelten Kontodaten wie auch die verwendete Mobilfunknummer bereits einschlägig bekannt. (AZ)