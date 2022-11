Faschingsauftakt: Schlosshexen stürmen Rathaus in Harburg

Die Schlosshexen haben zum Faschingsauftakt das Rathaus eingenommen. Zuvor gab es einige Aufgaben zu bewältigen.

Die Schlosshexen haben zum Faschingsauftakt in Harburg wieder das Rathaus eingenommen. Es begann mit einem Staffellauf. In voller Hexenmontur, immer mit der Hand am Besen, mussten die anwesenden Ratsmitglieder verschiedene Stationen durchlaufen vom Eierlauf bis zur Bobbycar-Fahrt. Die Männer schafften dies nicht innerhalb der vorgeschriebenen Zeit. Zur Einlösung der Schuld müssen sie jetzt für die gesamte Hexenschar einen echten Hexenbesen mit knorrigem Stil besorgen und diesen an einem Tag ihrer Wahl auf der alten Brücke "einkehren".

Dem stimmte der Bürgermeister nur unter der Bedingung zu, dass sich die Hexen hier mit einbringen und der Erlös wieder einem guten Zweck zugutekommt. Diese Idee entstand, nachdem heuer die Brückenkehraktion ein voller Erfolg gewesen war. Natürlich zeigten sich die Hexen einverstanden.

Das war aber noch nicht alles. Es ist Tradition, dass der Stadtrat samt Bürgermeister für den Hexenball eine Aufgabe bekommt. Am 4. Februar im Straußensaal müssen die Kommunalpolitiker in der Manier der Altneihauser Feuerwehrkapelle einen Auftritt absolvieren.

Den Schlüssel für das Rathaus bekamen die Hexen nicht so einfach. Er war, mit einer Kette gesichert, am Fahnenmast befestigt. Um den Schlüssel für das Schloss zu erhalten, mussten die Damen einen Wettstreit mit speziellen Disziplinen bewältigen, zum Beispiel einen Keks von der Stirn in den Mund bekommen – ohne die Hände zu benutzen. Die Hexen gewannen knapp, doch der Schlüssel brach ab. Zum Glück war die Feuerwehr in der Nähe, und so konnte sich die Oberhexe mithilfe eines Bolzenschneiders den Rathausschlüssel aneignen und die Regentschaft bis Aschermittwoch übernehmen. (AZ)