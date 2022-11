Fensterscheibe an der Wörnitzhalle eingeschlagen

Noch ist unklar, wer die Glasscheibe an der Halle in Donauwörth zerstört und dadurch einen Schaden von 1000 Euro angerichtet hat. Die Polizei bittet um Hinweise.

Zwischen Freitagabend und Sonntagnachmittag muss der Täter oder die Täterin laut Polizei aktiv gewesen sein. Die unbekannte Person hat eine Fensterscheibe der Wörnitzhalle in der Grasstraße in Harburg eingeschlagen. Sachschaden: 1000 Euro. Die Polizei ermittelt gegen unbekannt. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0906/706670 mit der Polizei Donauwörth in Verbindung zu setzen. (AZ)

