Ferienprogramm des Ortverbands von Bündnis 90 /Die Grünen Harburg

Beim Ferienprogramm vom Ortsverband Bündnis 90 / Die Grünen Harburg trafen sich bei herrlichem Sommerwetter zwölf Kinder am Wörnitzstrand. Heuer war das Motto „Kleine Forscher an der Wörnitz“. Die Jungs und Mädels ließen ihrem Forscherdrang mit viel Eifer freien Lauf. Unter Anleitung von Herrn Ebinger und seiner Assistentin Frau Unger vom Wasserwirtschaftsamt wurde eine biologische Untersuchung zur Bestimmung der Wasserqualität durchgeführt. Dazu mussten winzig kleine Tierchen gefangen werden. Nachdem die kleinen Forscher den Erklärungen aufmerksam gelauscht hatten, machten sie sich mit Keschern und Sieben ans Werk. Die Lebewesen wurden vorsichtig in bereit gestellten Schalen sortiert, bestimmt und gezählt. Nun musste noch alles auf einem Auswertungsbogen dokumentiert werden. Daraus ließ sich dann ablesen, dass unsere Wörnitz eine gute saprobielle Wasserqualität besitzt. Dass es diese auch zu schützen und zu bewahren gilt, ist den kleinen Forschern jetzt auch sehr wichtig. Achtlos weggeworfener Müll gehört nicht in unsere Flüsse und Seen. Zum Schluss wurden noch kleine Boote mit Piraten aus Flaschenkorken gebastelt, selbstverständlich mit Schnur, damit sie wieder sicher an Land gezogen werden konnten. Leider verging die Zeit viel zu schnell – so war es ein herrlicher Ferienvormittag an der Wörnitz.

