Harburg

06:40 Uhr

Feuerwehr in Harburg benötigt ein neues Tanklöschfahrzeug

Plus In Harburg steht eine kostspielige Neuanschaffung an. Warum ein solcher Lkw über die Stadt hinaus wertvolle Hilfe leisten kann. So entscheidet der Stadtrat.

Von Wolfgang Widemann Artikel anhören Shape

Bei Bränden ist es für die Feuerwehren elementar, möglichst rasch Löschwasser zur Verfügung zu haben. Dies ist nicht immer leicht - zum Beispiel bei Einsätzen abseits von Ortschaften auf Feldern oder im Wald, bei Aussiedlerhöfen und bei extremer Witterung, wenn Hydranten von Schnee überdeckt sind. In solchen Fällen kann ein Tanklöschfahrzeug wertvolle Dienste leisten. Aus einem solchen Lastwagen kann in kürzester Zeit das Wasser fließen. Das Tanklöschfahrzeug, kurz TLF 16/25, der Freiwilligen Feuerwehr Harburg ist in die Jahre gekommen. Deshalb stellte sie bei der Stadt nun den Antrag für eine Neuanschaffung. Die ist kostspielig.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

