Feuerwehreinsatz nach Gasgeruch in Harburg

Wegen Gasgeruchs riefen Anwohner in Harburg am Samstag die Feuerwehr. Im Fokus stand rasch ein alter Holzofen.

Feuerwehreinsatz in Harburg: Die Feuerwehren Harburg und Donauwörth sind am Samstagmittag gegen 12 Uhr nach Harburg gerufen worden. Im oberen Stockwerk eines angemieteten Hauses in der Ringstraße war Gasgeruch festgestellt und die Feherwehr verständigt worden. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte hatten sich alle Personen (darunter drei Kinder) bereits ins Freie begeben. Es waren keine Verletzten zu beklagen.

Im Anwesen konnte keine relevante Gaskonzentration gemessen werden. Nach Prüfung stelle die Feuerwehr fest, dass der vorhandene Holzofen wahrscheinlich als Ursache für die Geruchsfeststellung in Frage kam. Der weitere Betrieb des Ofens wurde, bis zur Prüfung durch den Kaminkehrer, untersagt.

Die Feuerwehr war mit einer Stärke von 20 Einsatzkräften vor Ort. Der Einsatz dauerte laut Polizei annähernd zwei Stunden. (AZ)

Lesen Sie dazu auch