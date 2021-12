Harburg

18:15 Uhr

Firma Märker will auf Öko-Strom setzen

Plus Die Zementfabrik in Harburg hat einen hohen Energieverbrauch. Was sich das Unternehmen vorstellen könnte und welche Neuigkeiten es von der Baustelle im Werk gibt.

Von Wolfgang Widemann

Das Zement- und Kalkwerk von Märker in Harburg braucht für den Produktionsprozess jede Menge Energie. Damit ist das Unternehmen auch einer der großen Stromverbraucher in der Region. Um die Energiebilanz zu verbessern und ökologischer zu agieren, hat sich die Firma das Ziel gesetzt, so weit wie möglich Öko-Strom zu beziehen. Dies berichteten Vertreter der Firma der Landtagsabgeordneten und Landesvorsitzenden der Grünen Eva Lettenbauer.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen