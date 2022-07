Flug gestrichen: Norwegen-Urlaub für Harburger Paar fällt aus

Plus Ein Paar aus Harburg trifft das Flugchaos über Europa besonders hart. Reise-Experten aus dem Landkreis sehen aber für Pauschaltouristen in den Ferien wenig Probleme.

Eigentlich sollte das Paar aus Harburg jetzt gerade in Norwegen die spektakulären Fjorde bestaunen. Drei Wochen sollte es mit einem Mietwagen von Trondheim aus auf Rundreise gehen. Unterkünfte waren seit Monaten gebucht. Doch aus den schönen Plänen wurde nichts, denn Flugchaos und Pilotenstreik der skandinavischen Airline SAS erwischte das Paar eiskalt: Keine zehn Stunden vor Abflug wurde den Harburgern der Flug gestrichen. Die Folge: Der gesamte Urlaub fiel ins Wasser.