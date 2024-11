Fotofreunde Harburg begeistern mit Fotos vom Fest

Das Fotobuch zum Harburger Stadtfest ist da. Der Preis liegt bei 17 Euro. Verkauft wird es auf dem Harburger Weihnachtsmarkt im Fremdenverkehrsamt am Samstag, den 7. Dezember von 17 bis 19 Uhr und am Sonntag von 11 bis 17 Uhr. Vorgestellt wurde das Fotobuch kürzlich in der Mittelschule. Harburgs Bürgermeister Christoph Schmidt begrüßte die zahlreichen Gäste und gratulierte den Fotofreunden zu dem gelungenen Buch. Er erzählte, dass das Orga-Team lange überlegt habe, wie man das Fest mit den vielen zeitgleich stattfindenden Attraktionen fotografisch festhalten könne, und wie man begeistert vom Angebot der Fotofreunde gewesen sei, als sie sich dafür anboten. Über 10 Fotografen waren vier Tage unterwegs, um alles im Bild festzuhalten. Von den vielen tausend Fotos erhielt Gerhard Meyer eine Auswahl; etwa 500 bis 600 davon haben im Fotobuch Platz gefunden. Bei der Vorstellung waren fast alle Fotofreunde anwesend und signierten auf Wunsch vieler Besucher die Bücher. Etwa eine Stunde lang wurden Fotos gezeigt, und die Besucher hatten Gelegenheit, das Fest Revue passieren zu lassen. Dabei wurde deutlich, welche enorme Leistung von allen Beteiligten während des Stadtfestes erbracht und welch riesige Auswahl an Attraktionen geboten worden war. Doris Thürheimer, Leiterin Bildungswerk, zeigte sich stolz, dass sich die Fotofreunde unter dem Dach des Bildungswerkes gefunden hätten, und gratulierte ihnen zum Fotobuch als gelungener Gemeinschaftsleistung.

