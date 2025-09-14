Kürzlich waren die Fotofreunde Harburg beim ADAC-Autocross in Brachstadt . Die Motorsportveranstaltung lockte zahlreiche Zuschauer an, die spannende Rennen und packende Duelle auf der Strecke erleben konnten. Für die Fotofreunde gab es dabei ein ganz besonderer Höhepunkt: Sie erhielten die Möglichkeit, in Bereichen zu fotografieren, die für Zuschauer normalerweise gesperrt sind. Dadurch bot sich ihnen nicht nur eine außergewöhnliche Perspektive auf das Geschehen, sondern auch die Chance, die Dynamik der Fahrzeuge und die Action auf der Strecke hautnah einzufangen. Die Mitglieder der Harburger Fotogruppe nutzten diese Gelegenheit, um ihre Fähigkeiten auszubauen und neue Techniken im Bereich der Sport- und Actionfotografie auszuprobieren. Hauptsächlich war es ihnen wichtig, trotz der hohen Geschwindigkeit gestochen scharfe Fotos zu machen. Dabei entstanden zahlreiche eindrucksvolle Aufnahmen – von rasanten Überholmanövern bis hin zu spannenden Rennsituationen im Staub der Piste. Mehr Infos zu den Fotofreunden unter www.fotofreunde-harburg.de.

Dieser Inhalt wird uns zur Verfügung gestellt Sie haben das Wort! Vereine, Schulen, Kirchen sowie andere Gruppierungen und Einrichtungen aus der Region können ihre Texte und Bilder über unser Portal unter www.azol.de/upload hochladen.

Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann - in der Zeitung und Online -, nimmt aber keine redaktionellen Veränderungen vor. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!