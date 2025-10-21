Fotofreunde Harburg vielfältig aktiv

Icon vergrößern Wolfgang Eicher setzt das Thema "Spiegelung" mit einem Augenzwinkern um und gewinnt den Quartalswettbewerb Foto: Wolfgang Eicher Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Wolfgang Eicher setzt das Thema "Spiegelung" mit einem Augenzwinkern um und gewinnt den Quartalswettbewerb Foto: Wolfgang Eicher

Am 3. Donnerstag des Monats treffen sich die Fotofreunde Harburg um 19 Uhr im Fremdenverkehrsamt. Ein wichtiger Punkt ist dabei die Wahl des „Foto des Monats“. Für den Oktober wählten sie das Bild „Im Weidenbaum“ von Gerhard Meyer auf Platz 1. Alexander Schmid gewann mit „Into the deep“ und „Forever young“ die Plätze 2 und 3. Zur Wahl stand auch das „Foto des Quartals“. Das Thema „Spiegelungen“ wurde dabei auf unterschiedlichste Weise umgesetzt. Platz 1 ging an „Selbstportrait“ von Wolfgang Eicher. Platz 2 an „Stadtkapelle“ von Rudi Schwarz. Auf Platz 3 landeten punktgleich „Doppelte Spiegelung“ von Gerhard Meyer und „Stradivari“ von Alexander Schmid. Thema für den Jahreswettbewerb ist „Bewegungen“. Eine rege Diskussion kam auf, als über die unterschiedlichen Aktivitäten berichtet und entsprechende Fotos gezeigt wurden. So hatten einige am Workshop von Rita Dollmann teilgenommen; man hatte bei einem professionellen Fotoshooting mitwirken dürfen, und es wurde ein Ausblick auf die gemeinsame Veranstaltung mit den Harburger Nachtwächtern gegeben. Die Fotos in strahlender Schönheit, die Bedingungen für die Teilnahme an allen Wettbewerben der Fotofreunde Harburg sowie Hinweise auf geplante Aktionen findet man auf ihrer Homepage www.fotofreunde-harburg.de. Der nächste Stammtisch findet am 20. November statt. Neue Mitstreiter sind jederzeit willkommen - Nicht nur aus Harburg.

