Harburg

vor 16 Min.

Fraktionen im Harburger Stadtrat: Sind auf dem richtigen Weg

Plus Was die Ratsmitglieder zum Haushalt der Stadt Harburg für 2024 sagen. Höhere Steuern und Gebühren wirken sich positiv auf Finanzen aus.

Von Wolfgang Widemann

Die Fraktionen im Harburger Stadtrat haben den Haushalt der Kommune für 2024 einstimmig verabschiedet. Die Sprecher erklärten, die Stadt sei auf dem richtigen Weg. Sie prognostizierten aber auch, dass die Luft wohl dünner werde.

Tobias Eska ( CSU) hob fünf Punkte hervor, die den Etat ausmachen: die Stützung des Ehrenamts, Investitionen in erneuerbare Energien, der Unterhalt und der Bau von Straßen, das Schaffen von Wohnraum sowie die Erweiterung der Kindertagesstätte in Harburg. Dies alles seien sinnvolle Projekte, in die man investieren müsse. Die Fraktion freue es, dass Mittel für das Stadtfest eingeplant sind. Die voraussichtliche Steigerung der Schulden auf sechs Millionen Euro sei aus Sicht der Fraktion "noch vertretbar". Allerdings: "Wir müssen in Zukunft öfter hinterfragen, ob wir ein Projekt wollen." Mit den Vorhaben in diesem Jahr würden Harburg und seine Ortsteile lebenswert und zukunftsfähig gemacht.

