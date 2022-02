Harburg

vor 46 Min.

Fraktionen in Harburg mahnen: Nicht noch mehr Schulden machen

Die Grund- und Mittelschule in Harburg erhält heuer eine Photovoltaikanlage auf dem Dach und eine dezentrale Lüftung in den Klassenzimmern.

Plus Was die Fraktionen im Harburger Stadtrat zum diesjährigen Etat sagen. In einem Kritikpunkt sind sich die Ratsmitglieder einig.

Von Celine Theiss

Die Harburger Stadträtinnen und -räte waren sich in ihren Haushaltsreden einig: Die Investitionen der Stadt in Großbauprojekte seien wichtig und richtig. Dennoch mahnten die Ratsmitglieder an, nicht noch mehr Schulden aufzubauen.

