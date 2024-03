Frau geht auf Mitbewohnerin und Kind los

Wohl aus Unzufriedenheit reißt eine Frau einer anderen in Harburg an den Haaren und tritt dann auch noch ein Kind.

Zu einem größeren Polizeieinsatz ist es am Dienstag ab 22 Uhr in einer Gemeinschaftsunterkunft in Harburg gekommen. Eine 35-jährige Frau riss - den aktuellen Erkenntnissen zufolge aus Unzufriedenheit - einer 41-jährigen Mitbewohnerin laut Polizei unvermittelt an den Haaren und drückte diese anschließend zu Boden. Die 41-Jährige erlitt durch den Angriff eine Rückenverletzung und wurde mit dem Rettungsdienst in die Donau-Ries-Klinik eingeliefert. Kurze Zeit später trat die Angreiferin noch einem sechsjährigen Jungen in den Bauch. Der Bub wurde medizinisch untersucht, es wurden jedoch keine schwerwiegenden Verletzungen festgestellt. Beamte der PI Donauwörth zeigten die 35-Jährige wegen Verdachts auf vorsätzliche Körperverletzung an. (AZ)