Frau prallt bei Harburg gegen querendes Reh

3000 Euro Sachschaden entsteht am Auto einer Fahrerin, die bei Harburg mit einem Reh zusammenstößt. Das Tier überlebt nicht.

Am Sonntagmorgen um 6.30 Uhr war eine Frau mit ihrem Auto auf der Ortsverbindungsstraße von Mauren in Richtung Harburg unterwegs. Sie kollidierte laut Polizei mit einem querenden Reh. Das Tier starb durch die Wucht des Aufpralls noch an der Unfallstelle. Der entstandene Schaden am Auto wird auf über 3000 Euro geschätzt. Die Fahrerin blieb unverletzt. Die Zusammenstöße mit Wildtieren häufen sich laut Polizei. Das vierte Jahr in Folge wurden über 1000 Wildunfälle im Landkreis Donau-Ries aktenkundig (aktuell: 1023 mit sechs verletzten Menschen). Die Polizei betont deshalb, wie wichtig das Verringern der Geschwindigkeit und eine besonders hohe Bremsbereitschaft bei Fahrten in der Dämmerung und bei Nacht seien. (AZ)