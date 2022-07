Führerloses Auto rollt in Harburg den Berg hinab

Ein Pkw hat sich an einem Berg in Harburg selbstständig gemacht. Ein Unfall ist die Folge.

Mit Blechschaden in Höhe von schätzungsweise 2000 Euro ist ein ungewöhnlicher Unfall am Donnerstag in Harburg abgegangen. Nach Auskunft der Polizei parkte ein 35-Jähriger aus dem Ries sein Auto am rechten Straßenrand des Oberen Wannenberg. Der Mann zog zwar die Handbremse an, legte jedoch keinen Gang ein. Gegen 8.15 Uhr rollte der Wagen an dem Berg los und prallte weiter unten in einer Kurve gegen ein dort abgestelltes Auto. Glücklicherweise kamen keine Personen zu Schaden. (AZ)