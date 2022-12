Funkmast in Betrieb: Mauren hat jetzt Handy-Empfang

Plus Im Harburger Stadtteil Mauren hat quasi eine neue Zeitrechnung begonnen. Es können dort nun Mobiltelefone genutzt werden.

Der Dezember 2022 wird vielleicht in die Geschichte des Harburger Stadtteils Mauren eingehen. Seit diesem Monat kann in dem Dorf mit dem Handy telefoniert werden. Zumindest im Netz der Deutschen Telekom.